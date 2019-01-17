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17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Звезды футбола соревнуются в челлендже «Что изменилось за 10 лет»

Хит 2019 года.

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Источник: Reuters

Экс-игрок «Зенита» Аксель Витцель в юности был без афро!

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Неймар: «Лицо мальчика исчезло, но взгляд и желание побеждать всегда останется со мной».

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Челлендж принят «Барселоной: в фокусе Лионель Месси, Жерар Пике и Серджи Бускетс.

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Франческо Тотти по-прежнему с «Ромой».

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Дортмундская «Боруссия» потроллила «РБ Лейпциг».

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Поль Погба и в 2009-м был игроком «Манчестер Юнайтед».

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Рио Фердинанд все так же в большом порядке. «Как хорошее вино».

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10 лет назад будущий чемпион Англии Джейми Варди играл в низших лигах за «Стоксбридж Парк Стилс». 66 голов в 107 матчах, и его карьера сделала новый скачок.

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Джанлуиджи Буффон по-прежнему в строю, но играет теперь за «ПСЖ».

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Андрей Санталов

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