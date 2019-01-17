Звезды футбола соревнуются в челлендже «Что изменилось за 10 лет»
Хит 2019 года.
Хит 2019 года.
Неймар: «Лицо мальчика исчезло, но взгляд и желание побеждать всегда останется со мной».
Челлендж принят «Барселоной: в фокусе Лионель Месси, Жерар Пике и Серджи Бускетс.
Франческо Тотти
Дортмундская «Боруссия» потроллила «РБ Лейпциг».
Поль Погба и в 2009-м был игроком «Манчестер Юнайтед».
Рио Фердинанд все так же в большом порядке. «Как хорошее вино».
10 лет назад будущий чемпион Англии Джейми Варди играл в низших лигах за «Стоксбридж Парк Стилс». 66 голов в 107 матчах, и его карьера сделала новый скачок.
Джанлуиджи Буффон
Андрей Санталов