Варди тренируется в костюме Человека-паука

Пюэль так объяснил выбор Варди для тренировки.



«Нам нужен супегерой. Он вышел в этом костюме, чтобы мы поднять всем настроение. Мы знаем Джейми, так что я не удивлен его выбором», — сказал тренер «Лестера».



Варди в этом чемпионате Англии забил 7 голов и отдал 2 передачи в 18 матчах.



«Лестер» идет на 8-м месте в АПЛ.



Андрей Санталов