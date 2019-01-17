Варди тренируется в костюме Человека-паука
«Лестеру» нужен супергерой.
«Лестеру» нужен супергерой.
Нападающий Джейми Варди вышел на тренировку «Лестера» в необычном наряде. Перед началом занятия он решил испугать главного тренера Клода Пюэля, но француз отреагировал спокойно.
Варди продолжил тренироваться в костюме
Пюэль так объяснил выбор Варди для тренировки.
«Нам нужен супегерой. Он вышел в этом костюме, чтобы мы поднять всем настроение. Мы знаем Джейми, так что я не удивлен его выбором», — сказал тренер «Лестера».
Варди в этом чемпионате Англии забил 7 голов и отдал 2 передачи в 18 матчах.
«Лестер» идет на 8-м месте в АПЛ.
Андрей Санталов