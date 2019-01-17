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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Варди тренируется в костюме Человека-паука

«Лестеру» нужен супергерой.

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Источник: Reuters

Нападающий Джейми Варди вышел на тренировку «Лестера» в необычном наряде. Перед началом занятия он решил испугать главного тренера Клода Пюэля, но француз отреагировал спокойно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Варди продолжил тренироваться в костюме Человека-паука.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пюэль так объяснил выбор Варди для тренировки.

«Нам нужен супегерой. Он вышел в этом костюме, чтобы мы поднять всем настроение. Мы знаем Джейми, так что я не удивлен его выбором», — сказал тренер «Лестера».

Варди в этом чемпионате Англии забил 7 голов и отдал 2 передачи в 18 матчах.

«Лестер» идет на 8-м месте в АПЛ.

Андрей Санталов

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