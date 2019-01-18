Месси осталось 68 голов до «вечного» рекорда Пеле
Лео может побить его уже через год.
Лео может побить его уже через год.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси вскоре может превзойти рекорд легендарного Пеле по гoлам за один клуб.
Сейчас у аргентинца 575 мячей за «Барсу» — у Пеле 643 гола за «Сантос». Месси уже обошел Герда Мюллера (565 голов за «Баварию»), Эйсебио (473 гола за «Бенфику») и Криштиану Роналду (450 голов за «Реал»).
Месси забивает 0,87 гола за игру — сохранив такой темп, Лео побьет рекорд Пеле в конце сезона-2019//20 или в начале 2020/21.
В этом сезоне аргентинец провел 17 мячей в Ла Лиге, один мяч в Кубке Испании и 6 в Лиге чемпионов.
Андрей Санталов