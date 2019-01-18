Месси осталось 68 голов до «вечного» рекорда Пеле

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вскоре может превзойти рекорд легендарного Пеле по гoлам за один клуб.



Сейчас у аргентинца 575 мячей за «Барсу» — у Пеле 643 гола за «Сантос». Месси уже обошел Герда Мюллера (565 голов за «Баварию»), Эйсебио (473 гола за «Бенфику») и Криштиану Роналду (450 голов за «Реал»).