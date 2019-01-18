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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси осталось 68 голов до «вечного» рекорда Пеле

Лео может побить его уже через год.

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Источник: Reuters

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вскоре может превзойти рекорд легендарного Пеле по гoлам за один клуб.

Сейчас у аргентинца 575 мячей за «Барсу» — у Пеле 643 гола за «Сантос». Месси уже обошел Герда Мюллера (565 голов за «Баварию»), Эйсебио (473 гола за «Бенфику») и Криштиану Роналду (450 голов за «Реал»).

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Месси забивает 0,87 гола за игру — сохранив такой темп, Лео побьет рекорд Пеле в конце сезона-2019//20 или в начале 2020/21.

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В этом сезоне аргентинец провел 17 мячей в Ла Лиге, один мяч в Кубке Испании и 6 в Лиге чемпионов.

Андрей Санталов

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