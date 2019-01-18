«Ливерпуль» пригласил 103-летнего болельщика на матч с «Кристал Пэлас»

«Я всегда с гордостью болел за “Ливерпуль” с детства, поддерживал ему в самые разные времена, так что я в восторге от того, что буду на матче в субботу. Приятнее всего будет, если мы при этом победим!» — сказал Шеридан.



Шеридан ходил на матчи «Ливерпуля» с 8 лет вместе со своим дядей. Один из его сыновей прилетит из Канады, чтобы сходить на эту игру с «Кристал Пэлас».



Андрей Санталов