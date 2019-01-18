«Ливерпуль» пригласил 103-летнего болельщика на матч с «Кристал Пэлас»
А Клопп написал ему письмо.
А Клопп написал ему письмо.
Болельщик «Ливерпуля» Бернард Шеридан, которому через неделю исполнится 104 года, получил подарки от любимого клуба.
Представитель мерсисайдцев передал Шеридану письмо от главного тренера Юргена Клоппа, торт на день рождения, специальную футболку и билеты на матч с «Кристал Пэлас» 19 января.
«Я всегда с гордостью болел за “Ливерпуль” с детства, поддерживал ему в самые разные времена, так что я в восторге от того, что буду на матче в субботу. Приятнее всего будет, если мы при этом победим!» — сказал Шеридан.
Шеридан ходил на матчи «Ливерпуля» с 8 лет вместе со своим дядей. Один из его сыновей прилетит из Канады, чтобы сходить на эту игру с «Кристал Пэлас».
Андрей Санталов