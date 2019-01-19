«Реал» играет с «Севильей» (видео)
Мадридский «Реал» принимает «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Реал» принимает «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Стартовые составы команд:
«Реал Мадрид»: Куртуа — Карвахаль, Варан, С. Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро, Себальос — Л. Васкес, Бензема, Винисиус.
«Севилья»: Вачлик — Каррису, Къер, С. Гомес — Х. Навас, Банега, Ф. Васкес, Эскудеро — Сарабия — Бен Йеддер, А. Силва.