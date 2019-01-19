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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» играет с «Севильей» (видео)

Мадридский «Реал» принимает «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.

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Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа — Карвахаль, Варан, С. Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро, Себальос — Л. Васкес, Бензема, Винисиус.

«Севилья»: Вачлик — Каррису, Къер, С. Гомес — Х. Навас, Банега, Ф. Васкес, Эскудеро — Сарабия — Бен Йеддер, А. Силва.

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