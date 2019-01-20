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20 января, источник: Sportmail.ru

Жиру и Давид Луиз сразились в баскетбольном конкурсе

НБА приехала в Лондон, надо соответствовать.

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Источник: Reuters

Игроки «Челси» Давид Луиз и Оливье Жиру решили выявить, кто из них лучший баскетболист. Конкурс придумали в честь приезда команды НБА «Нью-Йорк Никс» в Лондон на матч с «Вашингтоном».

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Сначала они развлекались, бросая в кольцо футбольный мяч на тренировочном поле команды.

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Дальше все было серьезнее. Жиру и Луиз соревновались, кто больше попадет со штрафной линии. Первые 4 броска оба игрока смазали, и концовка получилась интересной.

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«Челси» сегодня сыграет в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».

Андрей Санталов

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