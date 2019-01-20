Жиру и Давид Луиз сразились в баскетбольном конкурсе
НБА приехала в Лондон, надо соответствовать.
НБА приехала в Лондон, надо соответствовать.
Игроки «Челси» Давид Луиз и Оливье Жиру решили выявить, кто из них лучший баскетболист. Конкурс придумали в честь приезда команды НБА «Нью-Йорк Никс» в Лондон на матч с «Вашингтоном».
Сначала они развлекались, бросая в кольцо футбольный мяч на тренировочном поле команды.
Дальше все было серьезнее. Жиру и Луиз соревновались, кто больше попадет со штрафной линии. Первые 4 броска оба игрока смазали, и концовка получилась интересной.
«Челси» сегодня сыграет в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».
Андрей Санталов