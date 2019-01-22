Роналду поспорил, что забьет все пенальти в сезоне и проиграл

«Ювентус» в серии А разгромил худшую команду чемпионата «Кьево» (3:0). Счет мог быть и крупнее, но во втором тайме звезда туринского клуба Криштиану Роналду не забил пенальти.



39-летний голкипер «Кьево» Стефано Соррентино угадал направление удара португальца и поймал мяч.



Как выяснилось, Роналду проиграл спор своему тренеру Массимилиано Аллегри. Перед началом сезона форвард заявил, что забьет все пенальти в сезоне.



Сам Аллегри спокойно отреагировал на промах Роналду.



«Не думаю, что это его первый промах в карьере. Главное, что команда выиграла этот матч».



За свою карьеру Роналду забил 108 голов с пенальти и промахнулся 25 раза — столько же промахов и у Лионеля Месси.