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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду поспорил, что забьет все пенальти в сезоне и проиграл

Виноват вратарь «Кьево».

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Источник: Reuters

«Ювентус» в серии А разгромил худшую команду чемпионата «Кьево» (3:0). Счет мог быть и крупнее, но во втором тайме звезда туринского клуба Криштиану Роналду не забил пенальти.

39-летний голкипер «Кьево» Стефано Соррентино угадал направление удара португальца и поймал мяч.

Как выяснилось, Роналду проиграл спор своему тренеру Массимилиано Аллегри. Перед началом сезона форвард заявил, что забьет все пенальти в сезоне.

Сам Аллегри спокойно отреагировал на промах Роналду.

«Не думаю, что это его первый промах в карьере. Главное, что команда выиграла этот матч».

За свою карьеру Роналду забил 108 голов с пенальти и промахнулся 25 раза — столько же промахов и у Лионеля Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне у португальца 16 мячей в 27 матчах за «Юве» во всех турнирах.

Андрей Санталов.

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