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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Челси» считают тренировки Сарри скучными

Кажется, у команды Абрамовича опять конфликт с тренером.

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Источник: Reuters

Некоторые футболисты «Челси» недовольны тренировками на базе клуба в Кобхэме. Они считают, что Маурицио Сарри должен разнообразить монотонные упражнения, утверждает The Evening Standard.

Сейчас игроки каждый день выполняют одни и те же задания на тренировках. Обычно защитники тренируются отдельно от полузащитников и форвардов.

Кроме того, Сарри проводит тренировку в день матча, если игра назначена на вечер. Так, утром, перед дерби с «Арсеналом» получил травму форвард Альваро Мората.

Также некоторым игрокам не нравится, что итальянский тренер выбирает состав на матчи АПЛ из ограниченного числа футболистов, они считают, что у них уже нет шансов переубедить Сарри на тренировках.

Сам Сарри после поражения от «Арсенала» высказал недовольство своими футболистами, сообщив, что их сложно мотивировать.

Андрей Санталов

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