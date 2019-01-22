Игроки «Челси» считают тренировки Сарри скучными

Некоторые футболисты «Челси» недовольны тренировками на базе клуба в Кобхэме. Они считают, что Маурицио Сарри должен разнообразить монотонные упражнения, утверждает The Evening Standard.



Сейчас игроки каждый день выполняют одни и те же задания на тренировках. Обычно защитники тренируются отдельно от полузащитников и форвардов.



Кроме того, Сарри проводит тренировку в день матча, если игра назначена на вечер. Так, утром, перед дерби с «Арсеналом» получил травму форвард Альваро Мората.



Также некоторым игрокам не нравится, что итальянский тренер выбирает состав на матчи АПЛ из ограниченного числа футболистов, они считают, что у них уже нет шансов переубедить Сарри на тренировках.



Сам Сарри после поражения от «Арсенала» высказал недовольство своими футболистами, сообщив, что их сложно мотивировать.



Андрей Санталов