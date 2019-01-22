Погба предложил сфотографироваться в поезде. Но пассажиры его не узнали
Смешная история из Англии.
Смешная история из Англии.
Австралийский стример Нэйт Патрик рассказал в твиттере о случае из жизни своих родителей, которые оказались в одном поезде с футболистами «Манчестер Юнайтед».
«Ребята, вы просто не поверите в то, что произошло. Я и сам не верю. И
Я всегда любил спорт. С тех пор, как себя помню, я играл во
Мой любимый вид спорта — футбол. Это игра, за которой следят во всем мире. Финал ЧМ между Францией и Хорватией смотрели более 3,5 млрд человек. Мою семью все это не интересует.
Родители сейчас в Англии, отец там работает над большим проектом. Этим утром я проснулся и увидел сообщения от мамы и папы.
Они ехали в поезде и группа людей позади них играла в Uno. Родители несколько раз на них обернулись, очевидно, что те немного шумели. Парни поняли, что вели себя громко, так что они подошли к моим родителям, извинились и спросили, не хотят ли те сфотографироваться.
Отец такой, что ж, хорошо, и дал одному из них телефон, чтобы тот сфотографировал его с женой в этом поезде из Манчестера.
Незнакомец с удивлением посмотрел на отца и сказал (с французским акцентом): «Нет-нет, я спрашиваю, не хотите ли вы сфотографироваться со мной?». Отец посмотрел на маму: мол, что этот парень о себе воображает? Но мой папа при этом еще и супервежливый человек, поэтому он согласился быть на фото.
Потом мой отец присылает фото и спрашивает: «Нэтан, ты случайно не знаешь, кто это?».
Это Поль, мать его, Погба! (И Неманья Матич).
Мои родители в одном поезде со всей командой «Манчестер Юнайтед», а они и понятия об этом не имеют.
Отец попросил Погба сфотографировать его и мою маму.
Шумные хулиганы, игравшие в Uno, — это не громкие студенты, мешающие смотреть фильм, это самая известная футбольная команда в мире, глупые, глупые вы мои родители, прекрасные в своем невежестве.
Он только что выиграл чертов чемпионат мира с Францией. Забавно, что он говорит с французским акцентом, о очаровательные тупицы".
Андрей Санталов