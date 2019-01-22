Погба предложил сфотографироваться в поезде. Но пассажиры его не узнали

Австралийский стример Нэйт Патрик рассказал в твиттере о случае из жизни своих родителей, которые оказались в одном поезде с футболистами «Манчестер Юнайтед».



«Ребята, вы просто не поверите в то, что произошло. Я и сам не верю. И все-таки это правда.



Я всегда любил спорт. С тех пор, как себя помню, я играл во что-то, смотрел спорт — он всегда был важной частью моей жизни. При этом моя семья совсем его не замечала. Никакого интереса. Мне не с кем было смотреть спорт дома, не с кем было о нем поговорить.



Мой любимый вид спорта — футбол. Это игра, за которой следят во всем мире. Финал ЧМ между Францией и Хорватией смотрели более 3,5 млрд человек. Мою семью все это не интересует.



Родители сейчас в Англии, отец там работает над большим проектом. Этим утром я проснулся и увидел сообщения от мамы и папы.



Они ехали в поезде и группа людей позади них играла в Uno. Родители несколько раз на них обернулись, очевидно, что те немного шумели. Парни поняли, что вели себя громко, так что они подошли к моим родителям, извинились и спросили, не хотят ли те сфотографироваться.



Отец такой, что ж, хорошо, и дал одному из них телефон, чтобы тот сфотографировал его с женой в этом поезде из Манчестера.



Незнакомец с удивлением посмотрел на отца и сказал (с французским акцентом): «Нет-нет, я спрашиваю, не хотите ли вы сфотографироваться со мной?». Отец посмотрел на маму: мол, что этот парень о себе воображает? Но мой папа при этом еще и супервежливый человек, поэтому он согласился быть на фото.



Потом мой отец присылает фото и спрашивает: «Нэтан, ты случайно не знаешь, кто это?».