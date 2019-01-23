Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Анже
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
25.01
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
8КАМАЗы в пустынях Дакара
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Линекер упрекнул Роналду за селфи в самолете

Все дело в исчезновении самолета с аргентинским футболистом.

Наверх
Источник: AP 2019

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вчера твитнул фотографию из частного самолета. Португалец вернулся в Турин из Мадрида, где суд оштрафовал его на 19 млн евро по делу о невыплате налогов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущий обзора Match of the Day Гари Линекер упрекнул Роналду в несвоевременности такого поста.

«Это не тот день для такого твита. Вообще не тот», — написал Линекер в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

21 января частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой вылетел из Нанта, но не добрался до Кардиффа. Самолет пропал с радаров над Ла-Маншем, новичок «Кардиффа» считается погибшим, хотя поиски еще продолжаются.

Андрей Санталов

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
От России требуют миллионный штраф за допинговый скандал
23-й хет-трик. Овечкин в шаге от величайшего рекорда Федорова
Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open
Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей организацией
Семак ищет варианты. Как «Зенит» готовится к сезону в Катаре
«Северсталь» спаслась. КХЛ не дадут отказаться от такого клуба
Головин избежал серьезного повреждения в матче Кубка Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь