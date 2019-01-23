Линекер упрекнул Роналду за селфи в самолете

Источник: AP 2019

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вчера твитнул фотографию из частного самолета. Португалец вернулся в Турин из Мадрида, где суд оштрафовал его на 19 млн евро по делу о невыплате налогов.

Ведущий обзора Match of the Day Гари Линекер упрекнул Роналду в несвоевременности такого поста.



«Это не тот день для такого твита. Вообще не тот», — написал Линекер в твиттере.