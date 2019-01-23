Линекер упрекнул Роналду за селфи в самолете
Все дело в исчезновении самолета с аргентинским футболистом.
Все дело в исчезновении самолета с аргентинским футболистом.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вчера твитнул фотографию из частного самолета. Португалец вернулся в Турин из Мадрида, где суд оштрафовал его на 19 млн евро по делу о невыплате налогов.
Ведущий обзора Match of the Day Гари Линекер упрекнул Роналду в несвоевременности такого поста.
«Это не тот день для такого твита. Вообще не тот», — написал Линекер в твиттере.
21 января частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой вылетел из Нанта, но не добрался до Кардиффа. Самолет пропал с радаров над
Андрей Санталов