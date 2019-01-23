«Манчестер Юнайтед» пригласил австралийского болельщика на тренировку
Он стал знаменитым после сообщений в твиттере.
Он стал знаменитым после сообщений в твиттере.
Австралийский стример Нэйт Патрик недавно рассказал в твиттере, как Поль Погба предложил его родителям сфотографироваться в поезде, а те его не узнали. История стало популярной в интернете, и «Манчестер Юнайтед» на нее отреагировал.
«Привет, Нэтан Патрик! От поезда к тренировке — как насчет того, чтобы увидеть нас в работе в Австралии этим летом во время тура «МЮ»? А еще для тебя и твоих родителей у нас есть билеты на матч с «Перт Глори», — твитнул «Манчестер Юнайтед».
Интересно, что сам Погба тоже прочитал историю Патрика оставил под его сообщением комментарий.
«Хочу увидеть, что за собаку они сфотографировали. Передавай привет своим прекрасным родителям от меня!».
Историю о встрече родителей в поезде с Погба и всей командой «МЮ» Патрик закончил так: «Теперь они прислали в наш чат фото собаки, которую увидели на улице, так что можно сказать, они уже не думают о встрече в поезде».
Позже фото этой собаки захотел увидеть Погба.
Андрей Санталов