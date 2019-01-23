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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» пригласил австралийского болельщика на тренировку

Он стал знаменитым после сообщений в твиттере.

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Источник: AP 2019

Австралийский стример Нэйт Патрик недавно рассказал в твиттере, как Поль Погба предложил его родителям сфотографироваться в поезде, а те его не узнали. История стало популярной в интернете, и «Манчестер Юнайтед» на нее отреагировал.

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«Привет, Нэтан Патрик! От поезда к тренировке — как насчет того, чтобы увидеть нас в работе в Австралии этим летом во время тура «МЮ»? А еще для тебя и твоих родителей у нас есть билеты на матч с «Перт Глори», — твитнул «Манчестер Юнайтед».

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Интересно, что сам Погба тоже прочитал историю Патрика оставил под его сообщением комментарий.

«Хочу увидеть, что за собаку они сфотографировали. Передавай привет своим прекрасным родителям от меня!».

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Историю о встрече родителей в поезде с Погба и всей командой «МЮ» Патрик закончил так: «Теперь они прислали в наш чат фото собаки, которую увидели на улице, так что можно сказать, они уже не думают о встрече в поезде».

Позже фото этой собаки захотел увидеть Погба.

Андрей Санталов

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