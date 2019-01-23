«Манчестер Юнайтед» пригласил австралийского болельщика на тренировку

Источник: AP 2019

Австралийский стример Нэйт Патрик недавно рассказал в твиттере, как Поль Погба предложил его родителям сфотографироваться в поезде, а те его не узнали. История стало популярной в интернете, и «Манчестер Юнайтед» на нее отреагировал.

«Привет, Нэтан Патрик! От поезда к тренировке — как насчет того, чтобы увидеть нас в работе в Австралии этим летом во время тура «МЮ»? А еще для тебя и твоих родителей у нас есть билеты на матч с «Перт Глори», — твитнул «Манчестер Юнайтед».

Интересно, что сам Погба тоже прочитал историю Патрика оставил под его сообщением комментарий.



«Хочу увидеть, что за собаку они сфотографировали. Передавай привет своим прекрасным родителям от меня!».