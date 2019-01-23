Де Хеа сохранил на память бутсы из матча с «Тоттенхэмом»
Исторический матч испанского голкипера.
Исторический матч испанского голкипера.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поместил бутсы, в которых играл против «Тоттенхэма» (1:0), в специальный бокс. Такую идею подал комментатор Sky Sports Мартин Тайлер, и испанец к ней прислушался.
«Спасибо за идею с рамкой, Мартин! Каков рекорд по сэйвам, сделанными ногами в одной игре? :wink:» — написал Де Хеа в твиттере.
Де Хеа в этом матче сделал 11 сэйвов, 4 из них — ногами (и это рекорд АПЛ). Рекорд по общему количеству сэйвов в игре также принадлежит Де Хеа — 14. Это достижение он делит с вратарями Вито Манноне и Тимом Крулом.
Андрей Санталов