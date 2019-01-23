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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Хеа сохранил на память бутсы из матча с «Тоттенхэмом»

Исторический матч испанского голкипера.

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Источник: Reuters

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поместил бутсы, в которых играл против «Тоттенхэма» (1:0), в специальный бокс. Такую идею подал комментатор Sky Sports Мартин Тайлер, и испанец к ней прислушался.

«Спасибо за идею с рамкой, Мартин! Каков рекорд по сэйвам, сделанными ногами в одной игре? :wink:» — написал Де Хеа в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Де Хеа в этом матче сделал 11 сэйвов, 4 из них — ногами (и это рекорд АПЛ). Рекорд по общему количеству сэйвов в игре также принадлежит Де Хеа — 14. Это достижение он делит с вратарями Вито Манноне и Тимом Крулом.

Андрей Санталов

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