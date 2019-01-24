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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард «Фулхэма» арестован за драку с охранником

Пытался прорваться к руководству клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня стало известно, за что был арестован нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара 22 января.

Камара 10 дней назад едва не подрался с одноклубником Александаром Митровичем во время занятия по йоге. За это «Фулхэм» отправил игрока тренироваться с дублем. Француз должен был там оставаться, пока не найдет себе новую команду — главный тренер Клаудио Раньери не видит его в основном составе.

Камара пропустил тренировку с молодежной командой, за что был оштрафован. Тогда форвард приехал на базу «Фулхзма», чтобы спросить об этом президента клуба Алистера Макинтоша.

Француза не пустили в офис команды, и он затеял драку с охранником тренировочной базы. В итоге «Фулхэм» вызвал полицию, и та забрала Камара в отделение. Позже ирок был отпущен, по делу ведется следствие, сообщает The Daily Mail.

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Андрей Санталов

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