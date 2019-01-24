Форвард «Фулхэма» арестован за драку с охранником

Сегодня стало известно, за что был арестован нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара 22 января.



Камара 10 дней назад едва не подрался с одноклубником Александаром Митровичем во время занятия по йоге. За это «Фулхэм» отправил игрока тренироваться с дублем. Француз должен был там оставаться, пока не найдет себе новую команду — главный тренер Клаудио Раньери не видит его в основном составе.



Камара пропустил тренировку с молодежной командой, за что был оштрафован. Тогда форвард приехал на базу «Фулхзма», чтобы спросить об этом президента клуба Алистера Макинтоша.



Француза не пустили в офис команды, и он затеял драку с охранником тренировочной базы. В итоге «Фулхэм» вызвал полицию, и та забрала Камара в отделение. Позже ирок был отпущен, по делу ведется следствие, сообщает The Daily Mail.