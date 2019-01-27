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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Янг потроллил болельщиков «Арсенала» за брошенную на поле монету

Страсти в матче Кубка Англии.

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Источник: AP 2019

Концовка встречи 1/16 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» получилась горячей. Сначала возникла стычка между Маркусом Рэшфордом и Сеадом Колашинацем. Разнимать их прибежали футболисты обеих команд, при этом едва не сцепились Джесси Лингард и Гранит Джака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лингард также вступил в словесную перепалку с болельщиками «Арсенала», и один из них бросил монету. Ее подобрал защитник «МЮ» Эшли янг и передал помощнику главного арбитра.

Позже Янг потроллил болельщиков «Арсенала» в твиттере.

«Орел — мы выигрываем, решка — вы проигрываете».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» победил 3:1 и выиграл 8-й матч подряд при новом тренере Оле-Гуннаре Сульшере.

Андрей Санталов

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