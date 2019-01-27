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22:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» играет с «Лацио» в чемпионате Италии (видеотрансляция)

С первых минут встречу начнут нападающие «бьянконери» Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

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Состав «Ювентуса»: Щенсны — Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру — Джан, Бентанкур, Матюиди — Коста, Дибала, Роналду.

Состав «Лацио»: Стракоша — Пароло, Баштуш, Уоллас, Раду, Лулич — Аьберто, Лейва, Миленкович — Иммобиле, Корреа.

«Ювентус» занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 56 очков. «Лацио» с 32 баллами располагается на 8-й строчке.

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