«Ювентус» играет с «Лацио» в чемпионате Италии (видеотрансляция)
С первых минут встречу начнут нападающие «бьянконери» Криштиану Роналду и Пауло Дибала.
С первых минут встречу начнут нападающие «бьянконери» Криштиану Роналду и Пауло Дибала.
Состав «Ювентуса»: Щенсны — Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру — Джан, Бентанкур, Матюиди — Коста, Дибала, Роналду.
Состав «Лацио»: Стракоша — Пароло, Баштуш, Уоллас, Раду, Лулич — Аьберто, Лейва, Миленкович — Иммобиле, Корреа.
«Ювентус» занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 56 очков. «Лацио» с 32 баллами располагается на 8-й строчке.