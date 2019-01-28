В Мексике игроком матча назвали опоссума
Животное поймали, чтобы вылечить, и скоро отпустят.
Животное поймали, чтобы вылечить, и скоро отпустят.
В матче чемпионата Мексики «Пуэбла» обыграла «Веракрус» 1:0, но по версии местного телеканала лучшим футболистом матча назвали выбежавшего на поле опоссума.
Опоссум был замечен на газоне в конце первого тайма, появление животного развеселило комментаторов матча.
Прихрамывающего опоссума с поля забрали и передали местной организации Earth Mission AC, которая помогает диким животным. После лечения опоссума отпустят на природу.
Андрей Санталов