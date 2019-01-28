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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В Мексике игроком матча назвали опоссума

Животное поймали, чтобы вылечить, и скоро отпустят.

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Источник: Reuters

В матче чемпионата Мексики «Пуэбла» обыграла «Веракрус» 1:0, но по версии местного телеканала лучшим футболистом матча назвали выбежавшего на поле опоссума.

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Опоссум был замечен на газоне в конце первого тайма, появление животного развеселило комментаторов матча.

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Прихрамывающего опоссума с поля забрали и передали местной организации Earth Mission AC, которая помогает диким животным. После лечения опоссума отпустят на природу.

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Андрей Санталов

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