Игрок АЗ забил с углового в пустые ворота (видео)
Удивительный гол.
Удивительный гол.
В чемпионате Голландии АЗ переиграл «Херенвен» (2:0). Первый мяч влетел в ворота хозяев от своего же игрока Шерела Флорануса.
Но еще необычнее оказался второй гол в этой встрече. Полузащитник АЗ Уссама Идрисси отправился подавать угловой и заметил, что вратарь «Херенвена» Варнер Хан далеко вышел из ворот, разговаривая со своими игроками. Идрисси воспользовался этим, закрутив мяч в пустые ворота.
АЗ после этой победы обошел «Витесс» Леонида Слуцкого и занял 4-е место в таблице.
Андрей Санталов