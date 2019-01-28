Игрок АЗ забил с углового в пустые ворота (видео)

В чемпионате Голландии АЗ переиграл «Херенвен» (2:0). Первый мяч влетел в ворота хозяев от своего же игрока Шерела Флорануса.



Но еще необычнее оказался второй гол в этой встрече. Полузащитник АЗ Уссама Идрисси отправился подавать угловой и заметил, что вратарь «Херенвена» Варнер Хан далеко вышел из ворот, разговаривая со своими игроками. Идрисси воспользовался этим, закрутив мяч в пустые ворота.