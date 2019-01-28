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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок АЗ забил с углового в пустые ворота (видео)

Удивительный гол.

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Источник: РИА "Новости"

В чемпионате Голландии АЗ переиграл «Херенвен» (2:0). Первый мяч влетел в ворота хозяев от своего же игрока Шерела Флорануса.

Но еще необычнее оказался второй гол в этой встрече. Полузащитник АЗ Уссама Идрисси отправился подавать угловой и заметил, что вратарь «Херенвена» Варнер Хан далеко вышел из ворот, разговаривая со своими игроками. Идрисси воспользовался этим, закрутив мяч в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

АЗ после этой победы обошел «Витесс» Леонида Слуцкого и занял 4-е место в таблице.

Андрей Санталов

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