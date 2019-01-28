Лингард подарил болельщикам «Уимблдона» 600 фунтов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард после победы в Кубке Англии над «Арсеналом» принял участие в передаче Soccer AM.



Одним из заданий для футболиста было забить с пенальти — в этом случае группа болельщиков «Уимблдона» получила бы 500 фунтов. Лингард не перехитрил вратаря, и тот отбил мяч рукой.