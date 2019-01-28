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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Лингард подарил болельщикам «Уимблдона» 600 фунтов

Исправился за незабитый пенальти.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард после победы в Кубке Англии над «Арсеналом» принял участие в передаче Soccer AM.

Одним из заданий для футболиста было забить с пенальти — в этом случае группа болельщиков «Уимблдона» получила бы 500 фунтов. Лингард не перехитрил вратаря, и тот отбил мяч рукой.

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Тем не менее, после эфира Лингард отдал каждому из болельщиков «Уимблдона» по 100 фунтов из своего кармана.

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Андрей Санталов

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