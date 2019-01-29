Билеты на последний матч «Ливерпуля» в АПЛ перепродают за 6 тысяч фунтов

12 мая в 38-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» встретится на «Энфилде» с «Вулверхэмптоном».



Сейчас «Манчестер Сити» отстает от команды Юргена Клоппа на 4 очка — вполне возможно, что чемпион Англии станет известен лишь в последнем туре.



Поэтому цены на билеты на последний матч «Ливерпуля» в АПЛ на вторичном рынке доходят до 6000 фунтов.



На сайте livefootballtickets.com на эту игру доступно 212 билетов — самый дешевый из них стоит 1100 фунтов, самые дорогие — 5950 фунтов.



Обычно билеты для взрослых на домашние матчи «Ливерпуля» стоят от 37 до 59 фунтов.