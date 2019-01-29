Билеты на последний матч «Ливерпуля» в АПЛ перепродают за 6 тысяч фунтов
Игра, в которой может решиться чемпионская гонка.
Игра, в которой может решиться чемпионская гонка.
12 мая в 38-м туре английской
Сейчас «Манчестер Сити» отстает от команды Юргена Клоппа на 4 очка — вполне возможно, что чемпион Англии станет известен лишь в последнем туре.
Поэтому цены на билеты на последний матч «Ливерпуля» в АПЛ на вторичном рынке доходят до 6000 фунтов.
На сайте livefootballtickets.com на эту игру доступно 212 билетов — самый дешевый из них стоит 1100 фунтов, самые дорогие — 5950 фунтов.
Обычно билеты для взрослых на домашние матчи «Ливерпуля» стоят от 37 до 59 фунтов.
Андрей Санталов