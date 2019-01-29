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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Билеты на последний матч «Ливерпуля» в АПЛ перепродают за 6 тысяч фунтов

Игра, в которой может решиться чемпионская гонка.

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Источник: AP 2019

12 мая в 38-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» встретится на «Энфилде» с «Вулверхэмптоном».

Сейчас «Манчестер Сити» отстает от команды Юргена Клоппа на 4 очка — вполне возможно, что чемпион Англии станет известен лишь в последнем туре.

Поэтому цены на билеты на последний матч «Ливерпуля» в АПЛ на вторичном рынке доходят до 6000 фунтов.

На сайте livefootballtickets.com на эту игру доступно 212 билетов — самый дешевый из них стоит 1100 фунтов, самые дорогие — 5950 фунтов.

Обычно билеты для взрослых на домашние матчи «Ливерпуля» стоят от 37 до 59 фунтов.

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Андрей Санталов

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