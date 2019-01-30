Роналду подарил футболку болельщице, которой попал мячом в лицо
Извинился за сломанный нос.
Извинился за сломанный нос.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которой случайно сломал нос. 21 января на разминке перед матчем с «Кьево» мяч после удара португальца попал в лицо Елене Ди Мартино.
Роналду встретился с болельщицей и подарил ей свою футболку с автографом.
Интересно, что с Роналду такое происходит не впервые. Когда нападающий играл за «Реал», он так же попал мячом в лицо болельщику и извинился за поврежденный нос подаренной футболкой.
Андрей Санталов