Роналду подарил футболку болельщице, которой попал мячом в лицо

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которой случайно сломал нос. 21 января на разминке перед матчем с «Кьево» мяч после удара португальца попал в лицо Елене Ди Мартино.



Роналду встретился с болельщицей и подарил ей свою футболку с автографом.