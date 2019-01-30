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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду подарил футболку болельщице, которой попал мячом в лицо

Извинился за сломанный нос.

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Источник: AP 2019

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которой случайно сломал нос. 21 января на разминке перед матчем с «Кьево» мяч после удара португальца попал в лицо Елене Ди Мартино.

Роналду встретился с болельщицей и подарил ей свою футболку с автографом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что с Роналду такое происходит не впервые. Когда нападающий играл за «Реал», он так же попал мячом в лицо болельщику и извинился за поврежденный нос подаренной футболкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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