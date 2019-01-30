Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
18:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Паредес стал 6-м в списке самых дорогих трансферов «ПСЖ»

Первый, конечно, Неймар.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Французская газета L'Equipe опубликовала десятку самых дорогих покупок в истории «ПСЖ», сообщив, что экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес занял в этом рейтинге шестое место.

Аргентинец будет играть во французском клубе под 8-м номером.

10 самых дорогих игроков «ПСЖ»:

1. Неймар — 222 млн евро (2017 год)
2. Килиан Мбаппе — 180 млн (2017 год)
3. Эдинсон Кавани — 64,5 млн (2016 год)
4. Анхель Ди Мария — 63 млн (2015 год)
5. Давид Луиз — 49,5 млн (2014 год)
6. Леандро Паредес — 47 млн (2019 год)
7. Тиаго Силва — 42 млн (2014 год)
8. Хавьер Пасторе — 42 млн (2011 год)
9. Лукас Моура — 40 млн (2013 год)
10. Тило Керер — 37 млн (2018 год)

Андрей Санталов

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Ракицкий — о «Зените» и разнице между РПЛ и чемпионатом Украины
Сын советских олимпийских чемпионов хочет попасть в сборную США
ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
СМИ: Игрок «Боки Хуниорс» перейдет в «Зенит» за 20 млн долларов
Французские власти нашли возможные обломки самолета Салы
Шарапова снялась с турнира в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь