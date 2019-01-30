Паредес стал 6-м в списке самых дорогих трансферов «ПСЖ»

Французская газета L'Equipe опубликовала десятку самых дорогих покупок в истории «ПСЖ», сообщив, что экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес занял в этом рейтинге шестое место.



Аргентинец будет играть во французском клубе под 8-м номером.



10 самых дорогих игроков «ПСЖ»:



1. Неймар — 222 млн евро (2017 год)

2. Килиан Мбаппе — 180 млн (2017 год)

3. Эдинсон Кавани — 64,5 млн (2016 год)

4. Анхель Ди Мария — 63 млн (2015 год)

5. Давид Луиз — 49,5 млн (2014 год)

6. Леандро Паредес — 47 млн (2019 год)

7. Тиаго Силва — 42 млн (2014 год)

8. Хавьер Пасторе — 42 млн (2011 год)

9. Лукас Моура — 40 млн (2013 год)

10. Тило Керер — 37 млн (2018 год)



Андрей Санталов