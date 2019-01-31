«Нант» провел красивую акцию в честь Салы

Матч «Нанта» и «Сент-Этьена» закончился вничью 1:1.



Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» и 21 января должен был прилететь в Уэльс. Частный самолет пропал с радаров, когда пролетал над Ла-Маншем, с тех пор о судьбе игрока ничего не известно. 30 января на берегу Франции были найдены две подушки от сиденьев из пропавшего самолета Салы.



Андрей Санталов