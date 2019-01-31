«Нант» провел красивую акцию в честь Салы
Матч специально остановили на 9-й минуте.
Матч специально остановили на 9-й минуте.
Во Франции «Нант» сыграл первый матч после пропажи
Игроки «Нанта» вышли на матч в футболках с аргентинцем, футболисты «Сент-Этьена» также надели майки с надписью «Молимся за Салу».
На 9-й минуте главный судья матча остановил игру — футболисты и болельщики аплодировали в память о Сале. Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич не мог сдержать слез.
Матч «Нанта» и «Сент-Этьена» закончился вничью 1:1.
Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» и 21 января должен был прилететь в Уэльс. Частный самолет пропал с радаров, когда пролетал над
Андрей Санталов