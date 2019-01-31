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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Нант» провел красивую акцию в честь Салы

Матч специально остановили на 9-й минуте.

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Источник: Reuters

Во Франции «Нант» сыграл первый матч после пропажи экс-нападающего Эмилиано Салы.

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Игроки «Нанта» вышли на матч в футболках с аргентинцем, футболисты «Сент-Этьена» также надели майки с надписью «Молимся за Салу».

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На 9-й минуте главный судья матча остановил игру — футболисты и болельщики аплодировали в память о Сале. Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич не мог сдержать слез.

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Матч «Нанта» и «Сент-Этьена» закончился вничью 1:1.

Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» и 21 января должен был прилететь в Уэльс. Частный самолет пропал с радаров, когда пролетал над Ла-Маншем, с тех пор о судьбе игрока ничего не известно. 30 января на берегу Франции были найдены две подушки от сиденьев из пропавшего самолета Салы.

Андрей Санталов

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