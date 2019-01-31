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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах пропал из соцсетей ради рекламного ролика

Форвард «Ливерпуля» удивил.

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Источник: AP 2019

Мохамед Салах 22 января написал загадочное сообщение в твиттере: «Обещание на 2019 год: пришло время общаться вживую».

После этого игрок сборной Египта закрыл свои аккаунты в твиттере, инстаграм и других соцсетях.

Как выяснилось позже, Салах сделал это ради рекламного ролика DHL. В видео фанаты нападающего «Ливерпуля» сетуют на то, что он не видит их сообщения в интернете, и решают отправить ему свои подарки через курьерскую службу.

Салах получает картину из 11 тысяч кусочков бумаги, скульптуру и другие подарки. В ответ египтянин отправляет своим фанатам фотографии с автографом.

Во время загрузки произошла ошибка.

После выхода ролика, который набрал более миллиона просмотров в твиттере, Салах снова начал общаться в соцсетях.

Андрей Санталов

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