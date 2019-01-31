Салах пропал из соцсетей ради рекламного ролика

Мохамед Салах 22 января написал загадочное сообщение в твиттере: «Обещание на 2019 год: пришло время общаться вживую».



После этого игрок сборной Египта закрыл свои аккаунты в твиттере, инстаграм и других соцсетях.



Как выяснилось позже, Салах сделал это ради рекламного ролика DHL. В видео фанаты нападающего «Ливерпуля» сетуют на то, что он не видит их сообщения в интернете, и решают отправить ему свои подарки через курьерскую службу.



Салах получает картину из 11 тысяч кусочков бумаги, скульптуру и другие подарки. В ответ египтянин отправляет своим фанатам фотографии с автографом.