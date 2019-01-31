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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Ромы» забросали автобус с игроками после поражения 1:7

Болельщики злы на футболистов.

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Источник: РИА "Новости"

«Рома» проиграла «Фиорентине» с разгромным счетом 1:7 в Кубке Италии, и разозленные фанаты (около 30 человек) дождались ночью автобус с игроками у базы в Тригории.

Римские тифози выкрикивали оскорбления в адрес футболистов и бросали в автобус различные предметы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионате Италии «Рома» идет на 5-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко. Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо уже сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за поражения 1:7 в Кубке Италии.

Андрей Санталов

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