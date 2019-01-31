Фанаты «Ромы» забросали автобус с игроками после поражения 1:7
Болельщики злы на футболистов.
Болельщики злы на футболистов.
«Рома» проиграла «Фиорентине» с разгромным счетом 1:7 в Кубке Италии, и разозленные фанаты (около 30 человек) дождались ночью автобус с игроками у базы в Тригории.
Римские тифози выкрикивали оскорбления в адрес футболистов и бросали в автобус различные предметы.
В чемпионате Италии «Рома» идет на 5-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко. Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо уже сообщил, что не собирается уходить в отставку
Андрей Санталов