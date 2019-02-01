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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Валенсия» отправила маскота шпионить за «Барселоной»

Потроллили Марсело Бьелсу.

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Источник: AFP 2019

«Валенсия» пошутила на тему футбольного шпионажа после громкой истории в Англии. Там главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса отправил человека наблюдать за тренировкой «Дерби Каунти», а потом вынужден был за это оправдываться.

«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в ближайшем туре чемпионата Испании, поэтому отправила «шпионить» в Каталонию своего маскота.

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«Час скрывался в кустах, но смог увидеть тренировку. Сделал несколько заметок для команды».

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Главный вывод скаута — Месси хорош.

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Далее маскот прошел на стадион «Барселоны», а под конец был вынужден «спасаться бегством».

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Андрей Санталов

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