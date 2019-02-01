«Валенсия» отправила маскота шпионить за «Барселоной»
Потроллили Марсело Бьелсу.
Потроллили Марсело Бьелсу.
«Валенсия» пошутила на тему футбольного шпионажа после громкой истории в Англии. Там главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса отправил человека наблюдать за тренировкой «Дерби Каунти», а потом вынужден был за это оправдываться.
«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в ближайшем туре чемпионата Испании, поэтому отправила «шпионить» в Каталонию своего маскота.
«Час скрывался в кустах, но смог увидеть тренировку. Сделал несколько заметок для команды».
Главный вывод скаута — Месси хорош.
Далее маскот прошел на стадион «Барселоны», а под конец был вынужден «спасаться бегством».
Андрей Санталов