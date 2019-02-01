«Валенсия» отправила маскота шпионить за «Барселоной»

«Валенсия» пошутила на тему футбольного шпионажа после громкой истории в Англии. Там главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса отправил человека наблюдать за тренировкой «Дерби Каунти», а потом вынужден был за это оправдываться.



«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в ближайшем туре чемпионата Испании, поэтому отправила «шпионить» в Каталонию своего маскота.