Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
2.02
Леванте
Хетафе
Футбол. Зарубежный
2.02
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.02
Эмполи
Кьево
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это была худшая игра в жизни». Болельщик «Челси» отчитал Сарри

Неприятный разговор после 0:4.

Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пообщался с болельщиком команды после поражения 0:4 от «Борнмута». Этот результат стал худшим в истории клуба за последние 23 года.

«Маурицио, ты должен уволиться после такого матча. Ужасно, просто ужасно. Если ты не можешь их мотивировать, то, возможно, неправильно с ними общаешься. Это было ужасно, худшая игра в жизни», — сказал болельщик Сарри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сарри в ответ извинился перед фаном «Челси».

Интересно, что после этого итальянский тренер не сел в клубный автобус, где находились игроки команды, а поехал в Лондон на машине.

Известно, что после матча с «Борнмутом» Сарри 50 минут общался с командой, для этого он попросил своих помощников покинуть раздевалку.

Андрей Санталов

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
10 главных трансферов зимы в Европе
Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют тренера
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
Следствие хочет продлить арест Кокорину и Мамаеву
«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
«Спартак» встретится с «Зенитом» в чемпионате России 17 марта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь