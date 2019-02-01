«Это была худшая игра в жизни». Болельщик «Челси» отчитал Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пообщался с болельщиком команды после поражения 0:4 от «Борнмута». Этот результат стал худшим в истории клуба за последние 23 года.



«Маурицио, ты должен уволиться после такого матча. Ужасно, просто ужасно. Если ты не можешь их мотивировать, то, возможно, неправильно с ними общаешься. Это было ужасно, худшая игра в жизни», — сказал болельщик Сарри.