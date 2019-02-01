«Это была худшая игра в жизни». Болельщик «Челси» отчитал Сарри
Неприятный разговор после 0:4.
Неприятный разговор после 0:4.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пообщался с болельщиком команды после поражения 0:4 от «Борнмута». Этот результат стал худшим в истории клуба за последние 23 года.
«Маурицио, ты должен уволиться после такого матча. Ужасно, просто ужасно. Если ты не можешь их мотивировать, то, возможно, неправильно с ними общаешься. Это было ужасно, худшая игра в жизни», — сказал болельщик Сарри.
Сарри в ответ извинился перед фаном «Челси».
Интересно, что после этого итальянский тренер не сел в клубный автобус, где находились игроки команды, а поехал в Лондон на машине.
Известно, что после матча с «Борнмутом» Сарри 50 минут общался с командой, для этого он попросил своих помощников покинуть раздевалку.
Андрей Санталов