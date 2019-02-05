Пеллегрини: Клопп привык выигрывать за счет голов из офсайда

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), и теперь его отрыв от «Манчестер Сити» сократился до трех очков.



После игры главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини выразил недовольство поведением Юргена Клоппа, который после финального свистка обменялся резкими репликами с ним и арбитром Кевином Френдом.



«Клопп привык выигрывать за счет голов из офсайда. Он обыграл мою “Малагу” после гола из 7-метрового офсайда. Так что Юрген не может на что-то жаловаться.



“Ливерпуль” забил после метрового офсайда. В конце матча Ориги тоже был на метр в офсайде (но лайнсмен не поднял флаг — прим.).



Я говорил перед игрой, что нам нужна победа для наших болельщиков и для моего бывшего клуба “Ман Сити”. Возможно, Клоппу это не понравилось», — сказал Пеллегрини.



Тренер «Вест Хэма» вспомнил матч в плей-офф Лиги чемпионов-2012/13, когда дортмундская «Боруссия» Клоппа победила «Малагу» Пеллегрини 3:2.



Андрей Санталов