Пеллегрини: Клопп привык выигрывать за счет голов из офсайда
Тренер «Вест Хэма» недоволен коллегой.
Тренер «Вест Хэма» недоволен коллегой.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), и теперь его отрыв от «Манчестер Сити» сократился до трех очков.
После игры главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини выразил недовольство поведением Юргена Клоппа, который после финального свистка обменялся резкими репликами с ним и арбитром Кевином Френдом.
«Клопп привык выигрывать за счет голов из офсайда. Он обыграл мою “Малагу” после гола из 7-метрового офсайда. Так что Юрген не может на
“Ливерпуль” забил после метрового офсайда. В конце матча Ориги тоже был на метр в офсайде (но лайнсмен не поднял флаг — прим.).
Я говорил перед игрой, что нам нужна победа для наших болельщиков и для моего бывшего клуба “Ман Сити”. Возможно, Клоппу это не понравилось», — сказал Пеллегрини.
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Андрей Санталов