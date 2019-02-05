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12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Пеллегрини: Клопп привык выигрывать за счет голов из офсайда

Тренер «Вест Хэма» недоволен коллегой.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), и теперь его отрыв от «Манчестер Сити» сократился до трех очков.

После игры главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини выразил недовольство поведением Юргена Клоппа, который после финального свистка обменялся резкими репликами с ним и арбитром Кевином Френдом.

«Клопп привык выигрывать за счет голов из офсайда. Он обыграл мою “Малагу” после гола из 7-метрового офсайда. Так что Юрген не может на что-то жаловаться.

“Ливерпуль” забил после метрового офсайда. В конце матча Ориги тоже был на метр в офсайде (но лайнсмен не поднял флаг — прим.).

Я говорил перед игрой, что нам нужна победа для наших болельщиков и для моего бывшего клуба “Ман Сити”. Возможно, Клоппу это не понравилось», — сказал Пеллегрини.

Тренер «Вест Хэма» вспомнил матч в плей-офф Лиги чемпионов-2012/13, когда дортмундская «Боруссия» Клоппа победила «Малагу» Пеллегрини 3:2.

Андрей Санталов

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