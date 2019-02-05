Игрок «Вест Хэма» получил повреждение, празднуя гол в ворота «Ливерпуля»

Защитник «Вест Хэма» Микаил Антонио едва не закончил матч с «Ливерпулем» раньше времени.



28-летний игрок «молотобойцев» сравнял счет в первом тайме и сразу был окружен радостными одноклубниками.



Антонио станцевал, как герой песни «Гангнам стайл», и почувствовал дискомфорт после того, как на него напрыгнул Хавьер Эрнандес.