Игрок «Вест Хэма» получил повреждение, празднуя гол в ворота «Ливерпуля»
А еще он станцевал «Гангнам стайл» в 2019 году.
А еще он станцевал «Гангнам стайл» в 2019 году.
Защитник «Вест Хэма» Микаил Антонио едва не закончил матч с «Ливерпулем» раньше времени.
28-летний игрок «молотобойцев» сравнял счет в первом тайме и сразу был окружен радостными одноклубниками.
Антонио станцевал, как герой песни «Гангнам стайл», и почувствовал дискомфорт после того, как на него напрыгнул Хавьер Эрнандес.
Уходя с поле на перерыв, Антонио показал физиотерапевту команды, где он испытывает болевые ощущения.
В итоге Антонио доиграл матч до конца, «Вест Хэм» удержал ничейный счет 1:1.
Интересно, что Антонио не в первый раз необычно отмечает свои голы.
Андрей Санталов