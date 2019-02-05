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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Вест Хэма» получил повреждение, празднуя гол в ворота «Ливерпуля»

А еще он станцевал «Гангнам стайл» в 2019 году.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Вест Хэма» Микаил Антонио едва не закончил матч с «Ливерпулем» раньше времени.

28-летний игрок «молотобойцев» сравнял счет в первом тайме и сразу был окружен радостными одноклубниками.

Антонио станцевал, как герой песни «Гангнам стайл», и почувствовал дискомфорт после того, как на него напрыгнул Хавьер Эрнандес.

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Уходя с поле на перерыв, Антонио показал физиотерапевту команды, где он испытывает болевые ощущения.

В итоге Антонио доиграл матч до конца, «Вест Хэм» удержал ничейный счет 1:1.

Интересно, что Антонио не в первый раз необычно отмечает свои голы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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