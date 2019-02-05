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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лучшим подарком стала бы новая плюсневая кость». Неймару исполнилось 27 лет

Игроки «ПСЖ» танцуют.

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Источник: Reuters

Форвард «ПСЖ» Неймар отметил 27-летие в Париже. Бразилец рассказал, что сначала не хотел праздновать день рождения из-за своей травмы, но после разговора с друзьями решил, что это было бы неправильно.

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Неймар пропустит до 10 недель из-за повреждения плюсневой кости в правой ноге. Возвращение бразильца на поле ожидается в середине апреля.

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«Лучшим подарком на день рождения стала бы новая плюсневая кость. Тогда я бы мог выйти на поле и заниматься тем, что люблю больше всего — играть в футбол.

Тяжело все время жить с костылями. Каждый спортсмен знает это», — сказал Неймар со слезами на глазах.

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Но большую часть вечера Неймар веселился.

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Андрей Санталов

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