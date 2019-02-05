«Лучшим подарком стала бы новая плюсневая кость». Неймару исполнилось 27 лет

Форвард «ПСЖ» Неймар отметил 27-летие в Париже. Бразилец рассказал, что сначала не хотел праздновать день рождения из-за своей травмы, но после разговора с друзьями решил, что это было бы неправильно.

«Лучшим подарком на день рождения стала бы новая плюсневая кость. Тогда я бы мог выйти на поле и заниматься тем, что люблю больше всего — играть в футбол.



Тяжело все время жить с костылями. Каждый спортсмен знает это», — сказал Неймар со слезами на глазах.