«Лучшим подарком стала бы новая плюсневая кость». Неймару исполнилось 27 лет
Игроки «ПСЖ» танцуют.
Игроки «ПСЖ» танцуют.
Форвард «ПСЖ» Неймар отметил 27-летие в Париже. Бразилец рассказал, что сначала не хотел праздновать день рождения
Неймар пропустит до 10 недель
«Лучшим подарком на день рождения стала бы новая плюсневая кость. Тогда я бы мог выйти на поле и заниматься тем, что люблю больше всего — играть в футбол.
Тяжело все время жить с костылями. Каждый спортсмен знает это», — сказал Неймар со слезами на глазах.
Но большую часть вечера Неймар веселился.
Андрей Санталов