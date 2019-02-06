«Не меняй свой стиль!». «ПСЖ» подбодрил Неймара

«ПСЖ» выступил в защиту своей звезды Неймара. Бразилец выбыл из-за травмы на 10 недель, и французская радиостанция RTL провела опрос среди болельщиков о стиле игры форварда.



84% опрошенных считают, что Неймар своими действиями сам провоцирует защитников на фолы.



В ответ на это «ПСЖ» сделал подборку с финтами и трюками Неймара, подписав твит: «Не меняй свой стиль!».