«Не меняй свой стиль!». «ПСЖ» подбодрил Неймара
Клубу нравятся финты бразильца.
Клубу нравятся финты бразильца.
«ПСЖ» выступил в защиту своей звезды Неймара. Бразилец выбыл
84% опрошенных считают, что Неймар своими действиями сам провоцирует защитников на фолы.
В ответ на это «ПСЖ» сделал подборку с финтами и трюками Неймара, подписав твит: «Не меняй свой стиль!».
Неймар забил в этом сезоне 13 голов и отдал 7 передач в 13 матчах чемпионата Франции. Недавно у бразильца случился рецидив травмы плюсневой кости.
Андрей Санталов