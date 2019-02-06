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18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Не меняй свой стиль!». «ПСЖ» подбодрил Неймара

Клубу нравятся финты бразильца.

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Источник: Reuters

«ПСЖ» выступил в защиту своей звезды Неймара. Бразилец выбыл из-за травмы на 10 недель, и французская радиостанция RTL провела опрос среди болельщиков о стиле игры форварда.

84% опрошенных считают, что Неймар своими действиями сам провоцирует защитников на фолы.

В ответ на это «ПСЖ» сделал подборку с финтами и трюками Неймара, подписав твит: «Не меняй свой стиль!».

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Неймар забил в этом сезоне 13 голов и отдал 7 передач в 13 матчах чемпионата Франции. Недавно у бразильца случился рецидив травмы плюсневой кости.

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Андрей Санталов

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