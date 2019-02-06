Гомеопатия и диета вылечили Месси от тошноты

Чтобы справиться с проблемой, Месси отправился в небольшой городок в Италии Сачиле к доктору Джулиано Позеру, известному своими нетрадиционным подходом к лечению болезней.



Позер сказал Месси, что ему нужно есть «то, что нужно его организму, а не то, что ему хочется». Под запрет попали мучные и дрожжевые продукты — так из рациона футболиста исчезли хлеб, пицца и паста. Кроме того, Месси перестал есть свинину, говядину, яйца и молочные продукты. Алкоголь теперь тоже был запрещен.



Вместо этого Месси предложили есть органическую еду, пить минеральную воду и мате. Кроме того, Позер посоветовал Лео поработать с эмоциями, пройти психотерпаию и пить «Цветочные настои доктора Баха», которые, как считают гомеопаты, помогают снять стресс.



В сезоне-2014/15 Месси весил на 3 кг меньше и выдал один из лучших сезонов. Аргентинец забил тогда 58 голов — на 17 больше, чем за предыдущий сезон — и сыграл на 11 матчей больше.