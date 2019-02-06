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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Гомеопатия и диета вылечили Месси от тошноты

Аргентинца спас доктор из Италии.

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Источник: Reuters

Врач Джулиано Позер рассказал, как помог звезде «Барселоны» Лионелю Месси. В 2013 году аргентинец после серии травм решил поменять образ жизни.

Из-за пристрастия к пицце и красному мясу организм Месси с возрастом стал все чаще давать сбои, в частности, игрока часто тошнило прямо на поле.

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Чтобы справиться с проблемой, Месси отправился в небольшой городок в Италии Сачиле к доктору Джулиано Позеру, известному своими нетрадиционным подходом к лечению болезней.

Позер сказал Месси, что ему нужно есть «то, что нужно его организму, а не то, что ему хочется». Под запрет попали мучные и дрожжевые продукты — так из рациона футболиста исчезли хлеб, пицца и паста. Кроме того, Месси перестал есть свинину, говядину, яйца и молочные продукты. Алкоголь теперь тоже был запрещен.

Вместо этого Месси предложили есть органическую еду, пить минеральную воду и мате. Кроме того, Позер посоветовал Лео поработать с эмоциями, пройти психотерпаию и пить «Цветочные настои доктора Баха», которые, как считают гомеопаты, помогают снять стресс.

В сезоне-2014/15 Месси весил на 3 кг меньше и выдал один из лучших сезонов. Аргентинец забил тогда 58 голов — на 17 больше, чем за предыдущий сезон — и сыграл на 11 матчей больше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позер помогал и другим футболистам сборной Аргентины. Гонсало Игуаин по совету доктора в 2015 году убрал из рациона красное мясо, сахар и стал меньше есть рыбу. Форвард похудел на 4 кг и хабил 38 голов в 42 матчах в сезоне-2015/16.

Пауло Дибала обратился к Позеру год назад, когда восстанавливался от травмы перед плей-офф Лиги чемпионов. Игрок «Ювентуса» вернулся в строй к ответному матчу и забил решающий гол «Тоттенхэму».

Андрей Санталов

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