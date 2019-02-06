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22:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция

6 февраля пройдет первый матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» из Мадрида.

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Соперники встретятся на «Ноу Камп» в Барселоне, игра начнется в 23.00 по Москве. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реала» организована СИЛА ТВ и соцсетью Одноклассники.

Букмекеры считают фаворитом встречи каталонский клуб, хотя в его составе точно на поле не выйдет капитан Лионель Месси.

«Барселона»: тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.

«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.

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Ответная встреча между этими командами состоится 27 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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