«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция
6 февраля пройдет первый матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» из Мадрида.
6 февраля пройдет первый матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» из Мадрида.
Соперники встретятся на «Ноу Камп» в Барселоне, игра начнется в 23.00 по Москве. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реала» организована СИЛА ТВ и соцсетью Одноклассники.
Букмекеры считают фаворитом встречи каталонский клуб, хотя в его составе точно на поле не выйдет капитан Лионель Месси.
«Барселона»: тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.
«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.
Ответная встреча между этими командами состоится 27 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».