Английские каналы не показали матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»
Болельщики в ярости.
Болельщики в ярости.
Спортивные каналы в Великобритании не показали перенесенную игру чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (0:2).
Матч прошел 6 февраля
Каналы BT Sport и Sky Sports заранее определились с матчами, которые они будут показывать в феврале, поэтому не смогли организовать трансляцию матча на «Гудисон Парк».
Болельщики в Великобритании возмутились в соцсетях, что не увидели игру, после которой «Манчестер Сити» вышел на первое место в чемпионате.
«Когда ты платишь за Sky и BT, и все равно не можешь посмотреть «Эвертон» — «Манчестер Сити», — написал Уилл.
«Это
Один из болельщиков «Эвертона» написал, что смог посмотреть матч, потому что был в отеле на
Андрей Санталов