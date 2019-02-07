Английские каналы не показали матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Источник: Reuters

Спортивные каналы в Великобритании не показали перенесенную игру чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (0:2).



Матч прошел 6 февраля из-за выхода «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги (он пройдет 24 февраля).



Каналы BT Sport и Sky Sports заранее определились с матчами, которые они будут показывать в феврале, поэтому не смогли организовать трансляцию матча на «Гудисон Парк».

Болельщики в Великобритании возмутились в соцсетях, что не увидели игру, после которой «Манчестер Сити» вышел на первое место в чемпионате.



«Когда ты платишь за Sky и BT, и все равно не можешь посмотреть «Эвертон» — «Манчестер Сити», — написал Уилл.

«Это по-своему забавно, что в наш век футбола в прямом эфире, важную игру в чемпионской гонке не показывают по ТВ и нет даже трансляции по радио. Зато переигровка в Кубке Англии “Вест Бромвич” — “Брайтон” идет по ТВ!» — отреагировал Адам Ланиган.