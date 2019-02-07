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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Английские каналы не показали матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Болельщики в ярости.

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Источник: Reuters

Спортивные каналы в Великобритании не показали перенесенную игру чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (0:2).

Матч прошел 6 февраля из-за выхода «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги (он пройдет 24 февраля).

Каналы BT Sport и Sky Sports заранее определились с матчами, которые они будут показывать в феврале, поэтому не смогли организовать трансляцию матча на «Гудисон Парк».

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики в Великобритании возмутились в соцсетях, что не увидели игру, после которой «Манчестер Сити» вышел на первое место в чемпионате.

«Когда ты платишь за Sky и BT, и все равно не можешь посмотреть «Эвертон» — «Манчестер Сити», — написал Уилл.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это по-своему забавно, что в наш век футбола в прямом эфире, важную игру в чемпионской гонке не показывают по ТВ и нет даже трансляции по радио. Зато переигровка в Кубке Англии “Вест Бромвич” — “Брайтон” идет по ТВ!» — отреагировал Адам Ланиган.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из болельщиков «Эвертона» написал, что смог посмотреть матч, потому что был в отеле на Шри-Ланке.

Андрей Санталов

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