Хоакин забил гол прямым ударом с углового
Засчитали благодаря VAR.
Засчитали благодаря VAR.
Знаменитый полузащитник «Бетиса» Хоакин отличился в полуфинале Кубка Испании с «Валенсией». Во втором тайме 37-летний игрок забил прямым ударом с углового.
Главный арбитр Карлос дель Серро Гранде не увидел, что мяч пересек линию ворот, но после сигнала от видеоарбитра указал на центр поля.
«Бетис» вел 2:0, но упустил победу в добавленное судьей время. «Валенсия» избежала поражения благодаря голам Дениса Черышева и Кевина Гамейро.
Для Хоакина этот мяч стал третьим в этом сезоне.
Андрей Санталов