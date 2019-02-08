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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоакин забил гол прямым ударом с углового

Засчитали благодаря VAR.

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Источник: Reuters

Знаменитый полузащитник «Бетиса» Хоакин отличился в полуфинале Кубка Испании с «Валенсией». Во втором тайме 37-летний игрок забил прямым ударом с углового.

Главный арбитр Карлос дель Серро Гранде не увидел, что мяч пересек линию ворот, но после сигнала от видеоарбитра указал на центр поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бетис» вел 2:0, но упустил победу в добавленное судьей время. «Валенсия» избежала поражения благодаря голам Дениса Черышева и Кевина Гамейро.

Для Хоакина этот мяч стал третьим в этом сезоне.

Андрей Санталов

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