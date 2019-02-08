Хоакин забил гол прямым ударом с углового

Знаменитый полузащитник «Бетиса» Хоакин отличился в полуфинале Кубка Испании с «Валенсией». Во втором тайме 37-летний игрок забил прямым ударом с углового.



Главный арбитр Карлос дель Серро Гранде не увидел, что мяч пересек линию ворот, но после сигнала от видеоарбитра указал на центр поля.