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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч «Эспаньола» посмотрели 40 млн китайцев

В Каталонию приехал «китайский Марадона».

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Источник: AFP 2019

Январский трансфер полузащитника У Лэя в «Эспаньол» мог пройти незамеченным для европейских болельщиков, но в Китае этот переход вызвал всплеск интереса к каталонской команде.

Так, матч «Эспаньол» — «Вильярреал» 3 февраля, в котором 27-летний «китайский Марадона» дебютировал в чемпионате Испании, посмотрели более 40 млн китайцев. По данным «Эспаньола», в Испании за игрой следило 177 тысяч зрителей.

Как сообщает Marca, совокупная аудитория всех 17 матчей «Эспаньола» в этом сезоне лишь чуть превышает 7 млн зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каталонская команда принадлежит китайскому миллиардеру Чэню Яньшэну.

После перехода У Лэя более 2000 футболок с его именем было продано за двое суток. «Эспаньол» приобрел китайского футболиста за 2 млн евро.

Андрей Санталов

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