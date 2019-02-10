Матч «Эспаньола» посмотрели 40 млн китайцев

Январский трансфер полузащитника У Лэя в «Эспаньол» мог пройти незамеченным для европейских болельщиков, но в Китае этот переход вызвал всплеск интереса к каталонской команде.



Так, матч «Эспаньол» — «Вильярреал» 3 февраля, в котором 27-летний «китайский Марадона» дебютировал в чемпионате Испании, посмотрели более 40 млн китайцев. По данным «Эспаньола», в Испании за игрой следило 177 тысяч зрителей.



Как сообщает Marca, совокупная аудитория всех 17 матчей «Эспаньола» в этом сезоне лишь чуть превышает 7 млн зрителей.