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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Взрослый болельщик «Баварии» перехватил футболку, которую Киммих бросил ребенку

Но все закончилось хорошо.

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Источник: Reuters

После матча с «Шальке» защитник «Баварии» Йозуа Киммих увидел маленького болельщика, который пришел на игру с плакатом и попросил футболку игрока.

Киммих бросил майку мальчику, как ее тут же схватил в воздухе другой болельщик. Но стоявшие рядом фаны «Баварии» объяснили мужчине, что футболку предназначалась не ему, и тот в итоге передал ее мальчику.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» выиграла у «Шальке» 3:1 и приблизилась к дортмундской «Боруссии» на 5 очков.

Андрей Санталов

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