Взрослый болельщик «Баварии» перехватил футболку, которую Киммих бросил ребенку
Но все закончилось хорошо.
Но все закончилось хорошо.
После матча с «Шальке» защитник «Баварии» Йозуа Киммих увидел маленького болельщика, который пришел на игру с плакатом и попросил футболку игрока.
Киммих бросил майку мальчику, как ее тут же схватил в воздухе другой болельщик. Но стоявшие рядом фаны «Баварии» объяснили мужчине, что футболку предназначалась не ему, и тот в итоге передал ее мальчику.
«Бавария» выиграла у «Шальке» 3:1 и приблизилась к дортмундской «Боруссии» на 5 очков.
Андрей Санталов