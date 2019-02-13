Взрослый болельщик «Баварии» перехватил футболку, которую Киммих бросил ребенку

После матча с «Шальке» защитник «Баварии» Йозуа Киммих увидел маленького болельщика, который пришел на игру с плакатом и попросил футболку игрока.



Киммих бросил майку мальчику, как ее тут же схватил в воздухе другой болельщик. Но стоявшие рядом фаны «Баварии» объяснили мужчине, что футболку предназначалась не ему, и тот в итоге передал ее мальчику.