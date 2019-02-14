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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Сако купил «Роллс-Ройс» на свой день рождения

Уже третий в его коллекции!

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Источник: AP 2019

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако удивил своих подписчиков в инстаграме, выложив видео о покупке новой машины.

Экс-игрок «Ливерпуля» отправился за автомобилем с женой и маленькими детьми на свой 29-й день рождения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сако приобрел Rolls-Royce Cullinan за 250 тысяч фунтов. До этого в его автопарке уже были два «Роллс-Ройса», «Бентли» и «Кадиллак».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сако также известен как человек, помогающий жителям африканских стран. Прошлым летом он встречался с детьми в Кот-д'Ивуаре, Мали, Габоне и еще 5 странах.

«Конечно, я мог просто отправить им деньги. Но еще лучше, если они увидят тебя лично. В Либерии я встречался с детьми, которые пострадали от войны. Это тяжело. У меня у самого трое детей…» — рассказывал Сако The Mirror.

Андрей Санталов

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