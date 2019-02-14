Сако купил «Роллс-Ройс» на свой день рождения

Сако приобрел Rolls-Royce Cullinan за 250 тысяч фунтов. До этого в его автопарке уже были два «Роллс-Ройса», «Бентли» и «Кадиллак».

Сако также известен как человек, помогающий жителям африканских стран. Прошлым летом он встречался с детьми в Кот-д'Ивуаре, Мали, Габоне и еще 5 странах.



«Конечно, я мог просто отправить им деньги. Но еще лучше, если они увидят тебя лично. В Либерии я встречался с детьми, которые пострадали от войны. Это тяжело. У меня у самого трое детей…» — рассказывал Сако The Mirror.



Андрей Санталов