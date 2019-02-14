Сако купил «Роллс-Ройс» на свой день рождения
Уже третий в его коллекции!
Уже третий в его коллекции!
Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако удивил своих подписчиков в инстаграме, выложив видео о покупке новой машины.
Сако приобрел
Сако также известен как человек, помогающий жителям африканских стран. Прошлым летом он встречался с детьми в Кот-д'Ивуаре, Мали, Габоне и еще 5 странах.
«Конечно, я мог просто отправить им деньги. Но еще лучше, если они увидят тебя лично. В Либерии я встречался с детьми, которые пострадали от войны. Это тяжело. У меня у самого трое детей…» — рассказывал Сако The Mirror.
Андрей Санталов