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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» принимает «Жирону» в чемпионате Испании (видео)

Мадридский «Реал» играет с каталонским клубом «Жирона» в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

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После 23 туров чемпионата Испании «Реал» занимает третье место в таблице с 45 очками. «Жирона» — семнадцатая с 24 очками.

Стартовый состав «Мадрида»: Куртуа — Одриосола, Варан, С. Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Себальос — Л. Васкес, Бензема, Асенсио.

Стартовый состав «Жироны»: Боно — Рамальо, Алькала, Хуанпе — Порро, Понс, Д. Луиз, Гранель, Р. Гарсия — Порту, Стуани.

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