«Реал» принимает «Жирону» в чемпионате Испании (видео)
Мадридский «Реал» играет с каталонским клубом «Жирона» в рамках 24-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Реал» играет с каталонским клубом «Жирона» в рамках 24-го тура чемпионата Испании.
После 23 туров чемпионата Испании «Реал» занимает третье место в таблице с 45 очками. «Жирона» — семнадцатая с 24 очками.
Стартовый состав «Мадрида»: Куртуа — Одриосола, Варан, С. Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Себальос — Л. Васкес, Бензема, Асенсио.
Стартовый состав «Жироны»: Боно — Рамальо, Алькала, Хуанпе — Порро, Понс, Д. Луиз, Гранель, Р. Гарсия — Порту, Стуани.