В матче СПАЛ — «Фиорентина» VAR отменил гол и назначил пенальти в другие ворота
Неожиданное развитие событий.
Неожиданное развитие событий.
В матче серии А СПАЛ — «Фиорентина» действия видеоарбитра повлияли на ход встречи.
На 74-й минуте игрок «Фиорентины» Федерико Кьеза посчитал, что на нем сфолили в штрафной соперника, но главный судья Лука Пайретто не увидел нарушения. СПАЛ убежал в контратаку и забил гол, выйдя вперед в счете 2:1.
Но здесь вмешался VAR, и Пайретто отправился смотреть видео. В результате гол СПАЛ отменен, более того, в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Жордан Верету. Так счет стал 2:1 — в пользу «Фиорентины».
Дальше СПАЛ пропустил еще два гола и проиграл 1:4, выразив недовольство действиями видеоарбитра.
Андрей Санталов