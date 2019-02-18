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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В матче СПАЛ — «Фиорентина» VAR отменил гол и назначил пенальти в другие ворота

Неожиданное развитие событий.

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Источник: AFP 2019

В матче серии А СПАЛ — «Фиорентина» действия видеоарбитра повлияли на ход встречи.

На 74-й минуте игрок «Фиорентины» Федерико Кьеза посчитал, что на нем сфолили в штрафной соперника, но главный судья Лука Пайретто не увидел нарушения. СПАЛ убежал в контратаку и забил гол, выйдя вперед в счете 2:1.

Но здесь вмешался VAR, и Пайретто отправился смотреть видео. В результате гол СПАЛ отменен, более того, в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Жордан Верету. Так счет стал 2:1 — в пользу «Фиорентины».

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше СПАЛ пропустил еще два гола и проиграл 1:4, выразив недовольство действиями видеоарбитра.

Андрей Санталов

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