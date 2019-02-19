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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб купил футболиста за 35 млн евро. Теперь игрок стоит 75 млн

Удачный трансфер топ-клуба.

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Источник: AFP 2019

Новичок «Милана» Кшиштоф Пентек хорошо вписался в команду Дженнаро Гаттузо. Поляк забил 6 голов в 5 матчах и повысил свою трансферную стоимость.

«Милан» приобрел 23-летнего нападающего за 35 млн евро. Так Пентек стал самым дорогим трансфером в истории польского футбола. Сейчас же по оценке La Gazzetta dello Sport, форвард уже оценивается в 75 млн евро, а в конце сезона за Пентека могут просить до 100 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» с Пентеком поднялся на 4-е место в серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. Поляк при этом отстает от лидера гонки бомбардиров Криштиану Роналду лишь на два мяча.

«Дженоа» рисковала, поэтому в итоге мы продали Пентека за 35 млн евро. В теории Пентек в два раза повысил свою трансферную стоимость, его цена сейчас поднялась до 70−80 млн евро", — рассказал спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти.

Андрей Санталов

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