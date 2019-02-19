«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения (фото)
19 февраля день рождения отмечает Марта, одна из лучших футболисток мира.
19 февраля день рождения отмечает Марта, одна из лучших футболисток мира.
Спортсменке, которая получила прозвище «Пеле в юбке» от самого Пеле, исполнилось 32 года.
Марта 13 раз выигрывала национальные чемпионаты, выступая за различные клубы. Дважды футболистка завоевывала серебро Олимпийских игр. 5 раз ФИФА называла бразильянку лучшей футболисткой года. На чемпионатах мира Марта забила рекордное количество голов — 15.
В настоящий момент футболистка выступает за американский клуб «Орландо Прайд».