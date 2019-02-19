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13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения (фото)

19 февраля день рождения отмечает Марта, одна из лучших футболисток мира.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Спортсменке, которая получила прозвище «Пеле в юбке» от самого Пеле, исполнилось 32 года.

Марта 13 раз выигрывала национальные чемпионаты, выступая за различные клубы. Дважды футболистка завоевывала серебро Олимпийских игр. 5 раз ФИФА называла бразильянку лучшей футболисткой года. На чемпионатах мира Марта забила рекордное количество голов — 15.

В настоящий момент футболистка выступает за американский клуб «Орландо Прайд».

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