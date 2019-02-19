«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения (фото)

Спортсменке, которая получила прозвище «Пеле в юбке» от самого Пеле, исполнилось 32 года.

Марта 13 раз выигрывала национальные чемпионаты, выступая за различные клубы. Дважды футболистка завоевывала серебро Олимпийских игр. 5 раз ФИФА называла бразильянку лучшей футболисткой года. На чемпионатах мира Марта забила рекордное количество голов — 15.