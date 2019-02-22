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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Балотелли показал удар скорпиона (видео)

Еще один трюк СуперМарио.

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Нападающий «Марселя» Марио Балотелли показал своим подписчикам в соцсетях новый прием в своем репертуаре. Итальянец записал на видео, как он исполняет удар скорпиона в своем саду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Балотелли перешел в «Марсель» в конце января, до этого он конфликтовал с главным тренером «Ниццы» Патриком Виейра и критиковал одноклубников.

После трансфера в «Марсель» Балотелли забил 3 гола в 4 матчах в чемпионате Франции.

Андрей Санталов

Франция
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