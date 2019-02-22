Балотелли показал удар скорпиона (видео)

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли показал своим подписчикам в соцсетях новый прием в своем репертуаре. Итальянец записал на видео, как он исполняет удар скорпиона в своем саду.

Балотелли перешел в «Марсель» в конце января, до этого он конфликтовал с главным тренером «Ниццы» Патриком Виейра и критиковал одноклубников.

После трансфера в «Марсель» Балотелли забил 3 гола в 4 матчах в чемпионате Франции.