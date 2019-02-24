«Ливерпуль» вновь потеряет очки в чемпионской гонке

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Матч первого круга на «Энфилде» между этими командами завершился уверенной победой хозяев — 3:1, но тогда «МЮ» еще возглавлял Жозе Моуринью. Сейчас манкунианцы представляют собой совершенно иную силу и при определенных раскладах даже могут считаться фаворитом предстоящей игры. У аналитиков БК «Лига Ставок» иное мнение. Коэффициент на победу «Ливерпуля» равен 2,30. Успех же «Ман Юнайтед» оценивается в 3,05.

При Уле-Гуннаре Сульшере «МЮ» не позволил себя обыграть ни одной английской команде. Всего под руководством норвежца манкунианцы провели 13 игр, в которых добились 11 побед. Вничью с «МЮ» сыграл «Бернли», а единственное поражение нанес французский «ПСЖ» в Лиге чемпионов. После того поражения «Юнайтед» провел блестящий матч в Лондоне с «Челси», забив два безответных гола и выйдя в следующий раунд Кубка Англии.

Определенный спад в игре можно наблюдать у «Ливерпуля», выигравшего лишь один матч из четырех последних. В первую очередь, это касается игры в нападении. «Красные» в гостях проиграли «Ман Сити», «Вулверхэмптону», сыграли вничью с «Вест Хэмом», а победили лишь «Брайтон». В каждом из этих матчей Салах и компания забивали по одному голу.