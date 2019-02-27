«Тоттенхэм» не сможет приблизить отставку Сарри

Источник: AP 2019

Несмотря на положение в турнирной таблице, большие проблемы внутри коллектива, скандалы и слухи о скорой отставке Маурицио Сарри, именно его команда в БК «Лига Ставок» является фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу «синих» равен 2,25. Победа «шпор» оценивается в 3,15.

На минувшей неделе «Челси» эпично проиграл финал Кубка Лиги «Ман Сити». Нет, в самом факте поражения в серии послематчевых пенальти нет ничего примечательного. Мировые СМИ и соцсети несколько дней обсуждали не саму игру, а эпизод, случившийся в самой ее концовке, когда вратарь лондонцев Кепа отказался заменяться. Сарри, планировавший на серию пенальти выпустить сменщика Кепы Кабальеро, был вне себя от ярости. Вратаря оштрафовали, «Челси» проиграл, а над Сарри еще сильнее сгустились тучи.