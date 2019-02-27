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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» не сможет приблизить отставку Сарри

Лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» — главный матч ближайшего тура в чемпионате Англии.

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Источник: AP 2019

Несмотря на положение в турнирной таблице, большие проблемы внутри коллектива, скандалы и слухи о скорой отставке Маурицио Сарри, именно его команда в БК «Лига Ставок» является фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу «синих» равен 2,25. Победа «шпор» оценивается в 3,15.

На минувшей неделе «Челси» эпично проиграл финал Кубка Лиги «Ман Сити». Нет, в самом факте поражения в серии послематчевых пенальти нет ничего примечательного. Мировые СМИ и соцсети несколько дней обсуждали не саму игру, а эпизод, случившийся в самой ее концовке, когда вратарь лондонцев Кепа отказался заменяться. Сарри, планировавший на серию пенальти выпустить сменщика Кепы Кабальеро, был вне себя от ярости. Вратаря оштрафовали, «Челси» проиграл, а над Сарри еще сильнее сгустились тучи.

Англия 2018/2019Тур 28, 27.02.2019, 23:00

Челси-:Тоттенхэм Хотспур-

Игра с «Тоттенхэмом» вполне может стать последней в лондонской карьере итальянского тренера. «Шпоры» хоть и сенсационно проиграли в прошлом туре «Бернли», но формально продолжают участвовать в чемпионской гонке. Вот только «Стэмфорд Бридж» для них является словно заколдованным стадионом. Здесь «Тоттенхэм» в 21 веке выиграл лишь один раз — в прошлом году. Кроме того, команда Почеттино проиграла три последних выездных матча. В ее чудесное преображение верится с трудом, а потому аналитики БК «Лига Ставок» рекомендуют заключить пари на победу «Челси» с форой (0) за 1,59.

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