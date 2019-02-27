«Тоттенхэм» не сможет приблизить отставку Сарри
Лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» — главный матч ближайшего тура в чемпионате Англии.
Лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» — главный матч ближайшего тура в чемпионате Англии.
Несмотря на положение в турнирной таблице, большие проблемы внутри коллектива, скандалы и слухи о скорой отставке Маурицио Сарри, именно его команда в БК «Лига Ставок» является фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу «синих» равен 2,25. Победа «шпор» оценивается в 3,15.
На минувшей неделе «Челси» эпично проиграл финал Кубка Лиги «Ман Сити». Нет, в самом факте поражения в серии послематчевых пенальти нет ничего примечательного. Мировые СМИ и соцсети несколько дней обсуждали не саму игру, а эпизод, случившийся в самой ее концовке, когда вратарь лондонцев Кепа отказался заменяться. Сарри, планировавший на серию пенальти выпустить сменщика Кепы Кабальеро, был вне себя от ярости. Вратаря оштрафовали, «Челси» проиграл, а над Сарри еще сильнее сгустились тучи.
Игра с «Тоттенхэмом» вполне может стать последней в лондонской карьере итальянского тренера. «Шпоры» хоть и сенсационно проиграли в прошлом туре «Бернли», но формально продолжают участвовать в чемпионской гонке. Вот только «Стэмфорд Бридж» для них является словно заколдованным стадионом. Здесь «Тоттенхэм» в 21 веке выиграл лишь один раз — в прошлом году. Кроме того, команда Почеттино проиграла три последних выездных матча. В ее чудесное преображение верится с трудом, а потому аналитики БК «Лига Ставок» рекомендуют заключить пари на победу «Челси» с форой (0) за 1,59.