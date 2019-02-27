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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Кубковое «класико» порадует голами

В среду в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании в Мадриде встретятся «Реал» и «Барселона». БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,15 на то, что в финал выйдет столичная команда. Шансы на финал каталонцев оцениваются коэффициентом 1,70.

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Источник: AP 2019

Первый матч на «Камп Ноу» завершился вничью — 1:1 и этот результат был немного неожиданным. В рамках чемпионата Испании там же сине-гранатовые разгромили своего главного соперника — 5:1. «Реал» вообще проводит худший сезон за последние 10 лет, поэтому мало кто сомневался, что у каталонцев возникнут проблемы на своем поле. Однако с приходом на пост главного тренера Сантьяго Солари «Реал» постепенно начинает исправлять ситуацию в турнирной таблице, хоть и порой у него случаются осечки, типа, поражения от «Жироны».

«Барселона» выиграла четыре последних Кубка и, учитывая состав другой полуфинальной пары («Бетис» — «Валенсия»), шансы на то, что турнир выиграет представитель первой пары, просто огромны. Интересный факт: «Барса» выиграла последние три матча на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги, забив в них 10 голов! Вот и на этот раз каталонцы считаются фаворитами и противостояния в целом, и конкретно матча.

Однако мы порекомендуем заключить пари не на победителя, а на то, что в «класико» голы будут забиты в обоих таймах. Коэффициент на это в БК «Лига Ставок» равен 1,50.

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