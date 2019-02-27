Кубковое «класико» порадует голами

Источник: AP 2019

Первый матч на «Камп Ноу» завершился вничью — 1:1 и этот результат был немного неожиданным. В рамках чемпионата Испании там же сине-гранатовые разгромили своего главного соперника — 5:1. «Реал» вообще проводит худший сезон за последние 10 лет, поэтому мало кто сомневался, что у каталонцев возникнут проблемы на своем поле. Однако с приходом на пост главного тренера Сантьяго Солари «Реал» постепенно начинает исправлять ситуацию в турнирной таблице, хоть и порой у него случаются осечки, типа, поражения от «Жироны».

«Барселона» выиграла четыре последних Кубка и, учитывая состав другой полуфинальной пары («Бетис» — «Валенсия»), шансы на то, что турнир выиграет представитель первой пары, просто огромны. Интересный факт: «Барса» выиграла последние три матча на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги, забив в них 10 голов! Вот и на этот раз каталонцы считаются фаворитами и противостояния в целом, и конкретно матча.