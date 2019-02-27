«Реал Мадрид» играет с «Барселоной» в Кубке Испании (видеотрансляция)
Сегодня, 27 февраля, проходит ответный матч ½ финала Кубка Испании. В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Барселона».
Сегодня, 27 февраля, проходит ответный матч ½ финала Кубка Испании. В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Барселона».
Составы команд:
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Серхи Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.
Первая встреча, проходившая в Барселоне, завершилась вничью со счетом 1:1.