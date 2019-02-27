«Реал Мадрид» играет с «Барселоной» в Кубке Испании (видеотрансляция)

«Реал Мадрид» играет с «Барселоной» в Кубке Испании (видеотрансляция)

Сегодня, 27 февраля, проходит ответный матч ½ финала Кубка Испании. В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Барселона».