Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Саутгемптон2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
27.02
Арсенал5
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
27.02
Манчестер Сити1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
27.02
Ливерпуль5
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
27.02
Челси2
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
27.02
Кристал Пэлас1
Манчестер Юнайтед3
Все события
Фоторепортажи
14Анна Курникова: где она сейчас?
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Дом футболиста «Реала» ограбили во время Эль класико

Футболистов стали чаще обворовывать.

Наверх
Источник: AFP 2019

Нападающий «Реала» Карим Бензема узнал неприятную новость после матча с «Барселоной» в Кубке Испании. Программа El Chiringuito рассказала, что в дом французского футболиста по ходу игры проникли грабители.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция Мадрида расследует это дело, пока подробности произошедшего неизвестны.

Футболисты топ-клубов стали чаще страдать от грабителей. Недавно в Испании ограбили дом новичка «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга, а во Франции воры залезли в дома игроков «ПСЖ» Тиаго Силвы и Эрика Шупо-Мотинга.

Для Бензема вечер получился вдвойне неудачным: кроме ограбления дома его команда проиграла Эль класико 0:3.

Андрей Санталов

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам
«Игра шла, как мы хотели»: как «Барса» уничтожила «Реал»
Роналду не сыграет с «Наполи», но восстановится к «Атлетико»
Дети лимита? Почему российский футбол рождает скандалы
Анна Курникова: где она сейчас? (фото)
Шарапова показала новые платья в своей коллекции (фото)
Вратарь «Спартака» пропустит не менее трех месяцев из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь