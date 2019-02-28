Дом футболиста «Реала» ограбили во время Эль класико
Футболистов стали чаще обворовывать.
Футболистов стали чаще обворовывать.
Нападающий «Реала» Карим Бензема узнал неприятную новость после матча с «Барселоной» в Кубке Испании. Программа El Chiringuito рассказала, что в дом французского футболиста по ходу игры проникли грабители.
Полиция Мадрида расследует это дело, пока подробности произошедшего неизвестны.
Футболисты
Для Бензема вечер получился вдвойне неудачным: кроме ограбления дома его команда проиграла Эль класико 0:3.
Андрей Санталов