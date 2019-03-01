Вратарь «МЮ» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро принял участие в необычном конкурсе. В присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса 32-летний аргентинец 20 раз попал в ворота с центра поля за минуту. Теперь это новый рекорд!



Вместе с Ромеро соревновались защитник «МЮ» Фил Джонс и полузащитник Андер Эррера. Оба полевых игрока поразили ворота за минуту 14 и 19 раз соответственно.