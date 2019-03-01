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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «МЮ» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Серхио Ромеро напомнил о себе.

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Источник: AFP 2019

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро принял участие в необычном конкурсе. В присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса 32-летний аргентинец 20 раз попал в ворота с центра поля за минуту. Теперь это новый рекорд!

Вместе с Ромеро соревновались защитник «МЮ» Фил Джонс и полузащитник Андер Эррера. Оба полевых игрока поразили ворота за минуту 14 и 19 раз соответственно.

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Интересно, что еще один рекорд — на самый дальний удар — принадлежит вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону. В мае 2018 года голкипер выбил мяч на 75,35 метра.

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Андрей Санталов

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