Скандальный форвард забил гол и сразу сделал пост в инстаграме

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Форвард «Марселя» Марио Балотелли ярко отпраздновал гол в ворота «Сент-Этьена» в чемпионате Франции.



Итальянец эффектно пробил после подачи углового и тут же взял свой смартфон у оператора. Балотелли подозвал своих одноклубников и снял селфи-видео.

На этом Марио не остановился — 28-летний футболист сразу отправил видео в сторис своего инстаграма!