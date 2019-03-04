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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Скандальный форвард забил гол и сразу сделал пост в инстаграме

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6
фотографий
6
фотографий

Форвард «Марселя» Марио Балотелли ярко отпраздновал гол в ворота «Сент-Этьена» в чемпионате Франции.

Итальянец эффектно пробил после подачи углового и тут же взял свой смартфон у оператора. Балотелли подозвал своих одноклубников и снял селфи-видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этом Марио не остановился — 28-летний футболист сразу отправил видео в сторис своего инстаграма!

Во время загрузки произошла ошибка.

Балотелли забил 4-й гол в 6 матчах за «Марсель» в чемпионате Франции после перехода из «Ниццы» в конце января.

«Марсель» обошел «Сент-Этьен» и занимает теперь 4-е место в турнирной таблице.

Андрей Санталов

Марсель
2:0
Первый тайм: 2:0
Сент-Этьен
Футбол, Франция, Тур 273.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Руди ГарсияЖан-Луи Гассе
Голы
Марио Балотелли12′
Флориан Товен21′
Составы команд
30Стив Манданда
16Стефан Рюффье
2Хироки Сакаи
5′
3Пьер-Ив Полома
15Дуйе Чалета-Цар
5Тимоте Колодзейчак
4Бубакар Камара
28Невен Суботич
17Буна Сарр
25′
6Янн М`Вила
26Флориан Товен
7Реми Кабелла
27Максим Лопес
8Юссеф Аит Беннассер
5Лукас Окампос
10Вахби Хазри
85′
8Морган Сансон
86′
24Лоик Перрен
45′
12Кевин Стротман
27Роберт Берич
9Марио Балотелли
79′
26Матье Дебюши
19′76′
14Клинтон Нжи
23Валентин Вада
28Валер Жермен
65′
21Ромен Амума
70′
19Луиз Густаву
9Лоис Диони
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)7
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
8Фолы22
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
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