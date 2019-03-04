Скандальный форвард забил гол и сразу сделал пост в инстаграме
Нравы современного футбола.
Нравы современного футбола.
Форвард «Марселя» Марио Балотелли ярко отпраздновал гол в ворота «Сент-Этьена» в чемпионате Франции.
Итальянец эффектно пробил после подачи углового и тут же взял свой смартфон у оператора. Балотелли подозвал своих одноклубников и снял
На этом Марио не остановился — 28-летний футболист сразу отправил видео в сторис своего инстаграма!
Балотелли забил 4-й гол в 6 матчах за «Марсель» в чемпионате Франции после перехода из «Ниццы» в конце января.
«Марсель» обошел «Сент-Этьен» и занимает теперь 4-е место в турнирной таблице.
Андрей Санталов
|Руди Гарсия
|Жан-Луи Гассе
|Марио Балотелли
|12′
|Флориан Товен
|21′
|30
|Стив Манданда
|16
|Стефан Рюффье
|2
|Хироки Сакаи
5′
|3
|Пьер-Ив Полома
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|5
|Тимоте Колодзейчак
|4
|Бубакар Камара
|28
|Невен Суботич
|17
|Буна Сарр
25′
|6
|Янн М`Вила
|26
|Флориан Товен
|7
|Реми Кабелла
|27
|Максим Лопес
|8
|Юссеф Аит Беннассер
|5
|Лукас Окампос
|10
|Вахби Хазри
85′
|8
|Морган Сансон
86′
|24
|Лоик Перрен
45′
|12
|Кевин Стротман
|27
|Роберт Берич
|9
|Марио Балотелли
79′
|26
|Матье Дебюши
19′76′
|14
|Клинтон Нжи
|23
|Валентин Вада
|28
|Валер Жермен
65′
|21
|Ромен Амума
70′
|19
|Луиз Густаву
|9
|Лоис Диони
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|22
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)