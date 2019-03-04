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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В Турции футболист пронес на поле лезвие и нанес порезы соперникам

Все могло закончиться еще хуже.

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Источник: Reuters

Матч второго дивизиона Турции между «Амедом» и «Сакарьяспор» закончился большим скандалом.

Игроки «Сакарьяспора» после игры заявили, что по ходу встречи футболист «Амеда» Манчур Чалар порезал их лезвием.

Телеканал 264 акцентировал внимание на том, что Чалар что-то прячет в руках перед началом матча. Во время стычек по ходу игры он подходил к соперникам и наносил легкие удары посторонним предметом.

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С жалобой на Чалара обратились 4 футболиста «Сакарьяспора». Они сделали фотографии с порезами на шее и руках.

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«Амед» после матча сделал официальное заявление, по мнению клуба, Чалар не выходил на поле с лезвием и не наносил порезы соперникам.

Федерация футбола Турции разбирается в этом инциденте.

Андрей Санталов

Турецкий футболист устроил резню прямо на поле
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12:57 (мск)© Ньюстюб
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