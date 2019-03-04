В Турции футболист пронес на поле лезвие и нанес порезы соперникам
Все могло закончиться еще хуже.
Все могло закончиться еще хуже.
Матч второго дивизиона Турции между «Амедом» и «Сакарьяспор» закончился большим скандалом.
Игроки «Сакарьяспора» после игры заявили, что по ходу встречи футболист «Амеда» Манчур Чалар порезал их лезвием.
Телеканал 264 акцентировал внимание на том, что Чалар
С жалобой на Чалара обратились 4 футболиста «Сакарьяспора». Они сделали фотографии с порезами на шее и руках.
«Амед» после матча сделал официальное заявление, по мнению клуба, Чалар не выходил на поле с лезвием и не наносил порезы соперникам.
Федерация футбола Турции разбирается в этом инциденте.
Андрей Санталов