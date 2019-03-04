В Турции футболист пронес на поле лезвие и нанес порезы соперникам

Матч второго дивизиона Турции между «Амедом» и «Сакарьяспор» закончился большим скандалом.



Игроки «Сакарьяспора» после игры заявили, что по ходу встречи футболист «Амеда» Манчур Чалар порезал их лезвием.



Телеканал 264 акцентировал внимание на том, что Чалар что-то прячет в руках перед началом матча. Во время стычек по ходу игры он подходил к соперникам и наносил легкие удары посторонним предметом.